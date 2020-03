Forhandlinger i natt

Regjeringen og opposisjonspartiene har forhandlet om den foreslåtte krisepakken for næringslivet som behandles i Stortinget mandag.

– Vi sitter og jobber sammen. Vi kommer til å lande, men vi bruker tiden. Det er viktig at det blir trygghet rundt løsningene slik at det gir mer trygghet for arbeidsfolk, selvstendig næringsdrivende, og at vedtakene hjelper bedrifter som sliter, sa Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Reisende fra Sverige og Finland isoleres



Fra tirsdag må personer som kommer til Norge fra Sverige og Finland, også i karantene. Forskriftsendringen gjelder fra 17. mars og har ikke tilbakevirkende kraft.

Tidligere har disse landene vært unntatt karantenereglene for personer som kommer til Norge fra utlandet.

Flere smittede utenfor Kina

Fram til søndag var det flere i Kina som har vært smittet med koronaviruset enn utenfor, men natt til mandag norsk tid er tallene snudd om på.

Antall smittet med koronavirus i verden har passert 169.000. Flertallet av dem, rundt 88.000, er nå utenfor Fastland-Kina. I Kina har 81.000 blitt smittet, og tallet på døde er også høyere utenfor Kina.

Både Biden og Sanders velger kvinner

I søndagens debatt mellom Demokratenes aldrende presidentkandidater ble det langt på vei lovet at visepresidentkandidaten vil bli en kvinne, uansett.

– Det finnes en rekke kvinner som er kvalifisert til å bli president i morgen, sa Joe Biden, mens Bernie Sanders ser for seg å gå et skritt videre ved å velge en progressiv kvinne.

Hongkong kutter renta

Hongkong Monetary Authority (HKMA), som fungerer som sentralbank i Hongkong, kutter basisraten sin med 64 poeng til 0,86 prosent med umiddelbar effekt.

Banken kutter renta til et nesten rekordlavt nivå etter nyheten om at USAs sentralbank kutter styringsrenta med et helt prosentpoeng, til mellom 0 og 0,25 prosent, for beskytte amerikansk økonomi.