Bollestad understreker at det er nok mat til alle

Bollestad har regelmessige møter med Mattilsynet og sentrale aktører i landbruket. Så langt er det ikke meldt om akutte problemer i næringen.

– Matproduksjonen i Norge går som normalt, og det er nok mat. Jeg følger situasjonen tett, og med rapporteringen får vi oversikt over potensielle utfordringer som kan oppstå framover i tid. Det er viktig med tett dialog. Det gjør at vi raskt kan respondere med tiltak dersom det er behov for det, sier Bollestad i en pressemelding søndag.

Den pågående viruspandemien har medført at flere har hamstret mat i butikken, noe myndighetene klart har frarådet.

– Fortsetter vi å hamstre, kan dette gå utover de svakeste i samfunnet. Hvis alle handler som vanlig, går dette veldig bra, sa næringsminister Iselin Nybø (V) fredag.

Ansvaret for matforsyningen i Norge ligger under Nærings- og fiskeridepartementet. Landbruks- og matdepartementet har ansvaret for matproduksjonen.

