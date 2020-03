Coronaviruset kan overbelaste Irans helsesystem

Iran er rammet av det verste koronautbruddet i Midtøsten, og landet er også blant de hardest rammede i verden.

Hittil er det meldt om 13.938 smittetilfeller og 724 dødsfall. Det kan være store mørketall.

Myndighetene innrømmet søndag at utbruddet kan være mer enn landets helsetjenester kan klare å håndtere, ikke minst når landet også er rammet av USAs sanksjoner.

Ikke nok kapasitet

Hvis antall smittede fortsetter å øke like raskt, vil det ikke være nok kapasitet på sykehusene, sier Ali Reza Zali, som leder kampen mot viruset.

Iran har trolig noe sånt som 110.000 sykehussenger, inkludert 30.000 i hovedstaden Teheran. Myndighetene sier de skal opprette mobile klinikker når behovet oppstår.

En rekke høyere tjenestemenn, blant dem visepresidenten, regjeringsmedlemmer, parlamentsmedlemmer og tjenestemenn i helsedepartementet, er smittet av viruset, og flere er døde.

Sent ute

Trass i alvoret har landet vært sent ute med å innføre samme strenge tiltak som andre hardt rammede land.

President Hassan Rouhani avviste lørdag at det er aktuelt med omfattende karantene, og han sa at regjeringen også ønsker å holde grensa åpen.

Dalia Samhouri i Verdens helseorganisasjon WHO sier at det trolig er store mørketall, ikke bare i Iran, men også i Egypt, to av Midtøstens mest folkerike land.

Hun sier at det er lett å forestille seg at det er mange flere tilfeller enn det som registreres, fordi viruset kan spres av folk som ikke har noen symptomer på sykdom.