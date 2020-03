Fastleger får enklere tilgang til videokonsultasjon under virusutbruddet

En stor andel av helsepersonell kan bli, eller er allerede smittet av koronaviruset.

For at fastleger i karantene fortsatt skal kunne jobbe, selv om de settes i hjemmekarantene, tar flere i bruk videokonsultasjon med pasientene. Selskapet PatientSky opplyser at de vil gi fastleger gratis tilgang til deres skybaserte system slik at man reduserer smittefaren mellom helsepersonell og pasienter.

– Dette er en svært alvorlig situasjon, og vi som helsetjenesteleverandør har spesielt ansvar for å delta i den dugnaden som pågår nå, sier daglig leder i PatientSky Norge, Søren Hveisel i en pressemelding.

Ved videokonsultasjon slipper fastlegene å jobbe på kontoret for å kunne behandle pasienter og ha tilgang til å skrive ut e-resept.