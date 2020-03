Statens vegvesen opplyser om merkbart mindre trafikk

Det opplyser pressevakt Kari Karstensen i Statens vegvesen til NTB søndag morgen.

Hun kommer med en klar oppfordring til dem som skal kjøre hjem fra hyttene sine denne helgen:

– Vår oppfordring er å sjekke veimeldinger før man kjører. Vi holder alle veiene vi kan åpne, men enkelte fjelloverganger er stengt. Vi prioriterer de viktigste veiene først. Og selvfølgelig råder vi folk til å følge rådene fra myndighetene, sier hun.

Hytteproblematikk

Lørdag uttalte statsminister Erna Solberg følgende:

– De som reiser på hyttene nå, gjør det vanskelig for alle kommunene å ivareta liv og helse. De som er der, må reise hjem, oppfordret hun.

Søndag går helseminister Bent Høie (H) enda lenger ved å varsle et forbud mot å oppholde seg på hytter i en annen kommune enn den man bor i.

De siste dagene har hyttekommuner fortvilt over at hytteeiere reiser til fjells på tross av at de har blitt frarådet dette på det sterkeste.

Stenge fjelloverganger

Ellers er flere fjelloverganger stengt i Sør-Norge på grunn av uvær. Riksvei 7 over Hardangervidda er stengt. Det samme er riksvei 13 over Vikafjellet, og her vil det bli foretatt en ny vurdering klokken 12.

Det er kolonnekjøring på E134 over Haukeli, mens både riksvei 52 over Hemsedal, E16 over Filefjell og riksvei 15 over Strynefjell alle er åpne for ferdsel.