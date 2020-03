Heftig uvær lammer trafikken i Nord-Norge

Natt til søndag rådet Veitrafikksentralen bilister i hele Nord-Norge å holde seg inne. Et kraftig uvær gjorde at mange veier var stengt eller ikke framkommelige for ferdsel.

Alle fjellovergangene på E6 var stengt, både over Saltfjellet, Bjørnefjell og Kvænangsfjellet.

Også flere snøras sperrer veier i de tre nordligste fylkene.

– Forrykende vær

Ved fjellovergang sørfra over Saltfjellet ble folk bedt om å stanse vel en mil nedenfor bommen ved Bolna ettersom værforholdene ved venteplassen gjorde at det heller ikke var tilrådelig å oppholde seg der.

– Det har vært et forrykende vær, og det vil fortsette til langt ut på ettermiddagen mange steder. Flere plasser må folk avvente været og vente til det blir bedre, sier driftsleder Siril Veiåker-Nilsen i Statens vegvesen til NTB søndag morgen.

Mulig coronaeffekt

Søndag morgen er det ventet at Saltfjellet i Nordland åpner for kolonnekjøring ved 9-tiden. Lenger nord vil det imidlertid ta lenger tid før det blir trygt å legge ut på veien.

Selv om entreprenørene greier å holde veibanen åpen for snø, vil det flere steder fortsatt være sperringer. Også i lavlandet er mange veier preget av uværet.

– Nå har vi ikke hatt noen ulykker, men det er også færre folk på veiene. Om det skyldes coronaviruset eller ikke, vet vi ikke, sier Veiåker-Nilsen.

Hjem fra hytta

Ferjestrekningen Bogen-Skarberget på E6 var søndag morgen åpen etter å ha vært stengt siden lørdag kveld på grunn av storm. Også E6 over Gratangsfjellet i Troms ble åpnet søndag morgen.

Lørdag kveld sa Veiåker Nilsen at folk fikk sjekke forholdene før de fulgte regjeringens råd om å kjøre hjem fra hytta. Dette rådet gjentar hun søndag morgen.

– Kjøreforholdene har bedret seg noe, men flere strekninger er fremdeles stengt eller svært utsatt som følge av uværet i landsdelen.