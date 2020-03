Familiefar dømt til fengsel for æresvold

Dommen på totalt fem år og tre måneders fengsel er nylig avsagt i Oslo tingrett, melder NRK.

I dommen legges det vekt på at mannen i 40-årene i årevis fysisk og psykisk mishandlet fem sønner, ektefellen og to nieser med begrunnelse i hans egen æresfølelse. Han skal ha hatt en oppfatning at det var hans rett som familiens overhode å kunne utøve vold mot familiemedlemmer.

– Dersom det ble kjent utad at det var problemer i hjemmet ville det, siden han som eldste mann i familien var den som bestemte, medføre tap av ære for både ham og familien, står det i dommen.

Mannen skal ha forsøkt å få flere av familiemedlemmene til trekke forklaringer de tidligere har avgitt. I politiavhør skal flere av sønnene ha fortalt om vold mot seg selv om mot moren, men i retten sa de at det ikke stemte. Mannen vil nå anke dommen.

– Fem av de fornærmede forklarte i retten at han ikke hadde gjort noe galt. Han forventet derfor å bli frifunnet. Han anker dommen til lagmannsretten, sier mannens forsvarer Vegard Aaløkken til NRK.