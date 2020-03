Regjeringen: Flyplassene stenger ikke

– Alle norske borgere og personer som bor eller arbeider i Norge, slipper fortsatt inn i landet, skriver Justisdepartementet i en presisering lørdag kveld.

Presiseringen kommer etter at statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse lørdag kveld redegjorde for konsekvensene av de skjerpede tiltakene for å begrense smittespredningen i Norge. Der kom hun til å si at flyplassene ble stengt. Men etter mange bekymrede henvendelser, presiserer Justisdepartementet lørdag kveld at flyplassene fortsatt vil holdes åpne og folk vil få komme inn.

– Det vil altså fastsettes unntak for EØS-borgere og deres familiemedlemmer som er bosatt i Norge. Det legges opp til unntak også for EØS-borgere som jobber i Norge, skriver Justisdepartementet.

– Det vil lande fly fra utlandet på norske flyplasser i uken som kommer, slik at nordmenn kan komme seg hjem. Vi kommer også til å kontakte myndigheter i andre land for å bidra til at det tillates for flyselskapene å fly nordmenn hjem til Norge, heter det videre.

Flyplassene vil også holdes åpne slik at utenlandske turister kan reise ut av Norge.