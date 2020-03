Solberg: Vi vurderer å stenge grensene

– Regjeringen vurderer å stenge grensene til Norge, sier statsministeren til NRK.

Danmark er blant landene som har stengt grensene sine. Lørdag stengte Russland grensen til Norge. Flere har tatt til orde for at Norge også bør stenge grensene.

Fylkesrådslederne i Nordland og Troms og Finnmark ber regjeringen ta grep og mener at tiltaket må komme på plass så raskt som mulig.

– Vi forventer at nasjonale myndigheter gjør ytterligere tiltak for å redusere faren for smitte inn i landet. Grenseovergangene våre er åpne. Det må nå etableres kontroll utover bare Gardermoen, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) i Nordland.

Kommunene sliter med turister som ankommer Norge gjennom Narvik. Turistene skal rett i karantene, og da gjerne inn på et hotell, forklarer fylkesrådslederne.

– Situasjonen skaper mer uro i befolkningen og øker belastningen på den kommunale beredskapen, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo i Troms og Finnmark.

SE VIDEO: FHI: – Vi har ikke kontroll på smittespredningen: