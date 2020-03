FHI: 907 smittet av coronavirus i Norge - 157 nye tilfeller det siste døgnet

Folkehelseinstituttets (FHI) dagsrapport omfatter alle nye tilfeller meldt fram til midnatt dagen før.

– Tallene viser at over halvparten av de som har testet positivt, har vært i Østerrike, og at 223 er smittet i Norge, sier avdelingsdirektør Line Vold, Folkehelseinstituttet.

Gjennomsnittsalderen for tilfellene er 46 år. Om lag to tredeler av de smittede er menn. 223 personer har blitt smittet i Norge, mens 646 har blitt smittet i utlandet, og da for det meste Østerrike (459 tilfeller) og Italia (138 tilfeller).

– Det ble i går rapportert om ett dødsfall. I helgen rapporterer ikke instituttet oppdaterte tall for dødsfall. Vi vil få dette på plass fra mandag, inkludert kvalitetssikringsrutiner, sier Vold.

Les også: Ansatt ved kreftavdeling smittet



Flest i Viken



Aldersgruppen som har flest smittetilfeller, er de mellom 50 og 59 år – tallet her er 275 smittede. Sju av tilfellene gjelder barn under 9 år, mens kun ni av tilfellene gjelder eldre over 80 år.

Viken er det fylket som er hardest rammet av viruset, og her er det 231 bekreftede smittetilfeller. Like bak ligger Oslo med 222 tilfeller, og et stykke under ligger Rogaland med 119 tilfeller.

Det fylket med færrest tilfeller er Nordland, som foreløpig kun har åtte tilfeller. Det er til nå bekreftet ett dødsfall i Norge som følge av viruset.

Les også: UD ber nordmenn i utlandet komme hjem



Fire innlagt



Lørdag opplyser Haukeland sykehus at fire personer er blitt innlagt etter å ha fått påvist viruset.

382 ansatte i Helse Bergen er i karantene.

– Vi begynner å merke det høye antallet ansatte i karantene. Det gir oss utfordringer. Men vi merker også en dugnadsånd på tvers. Noen avdelinger manglet folk på helgevakt, men de gikk uvanlig raskt å fylle. De ansatte bretter opp ermene og står på, sier kommunikasjonsdirektør Erik Vigander til BT.