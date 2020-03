Måsøy kommune innfører døgnbemannet kontrollpost langs fylkesvei

Kommunens kriseledelse har hatt hektisk møteaktivitet gjennom uka for å finne fram til tiltakene.

– Regjeringen, Folkehelseinstituttet og Fylkesmannen har gitt kommunen råd, selv om de ikke alltid er entydige, eller at de endres i et raskt tempo. Når kommunen nå i tillegg setter inn egne ekstra tiltak, så gjør vi det med den hensikt å skjerme utsatte personer og for å forsøke å få samfunnet til å fungere så godt som det lar seg gjøre, sier ordfører Bernth R. Sjursen (Ap).

Blant tiltakene er at ingen biler slipper ukontrollert inn i kommunen langs fylkesvei 889. En døgnbemannet post skal utføre kontroll.

Kommunen fraråder i tillegg innbyggerne å reise ut av kommunen, ettersom det kan medføre karantene når man kommer tilbake.

