Regjeringen vil endre hvem som skal foreslå medlemmer til Utlendingsnemnda

I dag er medlemmene i nemnda oppnevnt etter forslag fra fylkesmennene, Utenriksdepartementet, Norges Juristforbund og utvalgte humanitære organisasjoner. Hvert fjerde år oppnevnes det over 300 medlemmer.

Halvparten av nemndmedlemmene ifølge gjeldende regelverk skal være foreslått av humanitære organisasjoner.

I lovforslaget heter det at ansvaret overføres for å finne nye medlemmer overtas av fylkesmennene og Samfunnsviterne – en partipolitisk uavhengig forening for samfunnsvitere og humanister som er tilsluttet hovedorganisasjonen Akademikerne.

Regjeringen foreslår også at myndigheten til å gjennomføre oppnevningen av nemndmedlemmer overføres fra Kongen i statsråd til Justis- og beredskapsdepartementet.