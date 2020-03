Passasjerer på Bergensbanen må i karantene etter at mann hostet folk i ansiktet

En mann i 30-årene ble fredag kveld pågrepet på Ål stasjon i Hallingdal etter at han gikk rundt i toget og pustet folk i ansiktet. Toget fortsatte, men ble senere fredag kveld stanset på Dale stasjon etter ordre fra kommunelegen i Bergen, melder Bergens Tidende.

– Situasjonen har sammenheng med at det tidligere i kveld ble arrestert en mann på toget, fordi han hostet på folk. Han har senere sagt at han har testet positivt på koronavirus, sier kommunikasjonssjef Nina Schage i Vy til avisen.

Om bord i toget var omtrent 60 mennesker. Ingen fikk forlate toget før kommunelegen hadde tatt stilling til saken.

Må i karantene

– Kommunelegen må sjekke dette og derfor står toget der inntil kommunelegen har tatt en vurdering, sa Schage til BA.

Rådmann Atle Fasteland i Vaksdal uttaler at konklusjonen etter den ubehagelige opplevelsen er at alle passasjerene må i karantene. Til Bergens Tidendene sier rådmannen at personalia skal samles for alle passasjerene før toget vil kjøre videre.

– Det blir ikke tatt tester på Dale, fordi det har ikke legevakten på Voss, som vi samarbeider med, kapasitet til nå, sier rådmann Atle Fasteland til BA like før midnatt.

Hostet på folk

Politiet fikk melding om at en mann var plagsom på Bergensbanen fra Oslo til Bergen klokken 18.38 fredag. En drøy halvtime senere ble han pågrepet. Det var togleder som varslet politiet, ifølge Bergens Tidende.

– Vi pågrep ham på Ål stasjon klokken 19.15. Meldingen gikk på at han gikk rundt og hostet på passasjerer. Slikt gjør man ikke i disse dager, sier operasjonsleder Øystein Eikedalen i Sørøst politidistrikt til NTB.

Han legger til at mannen ikke er ukjent for dem.

Da politiet kom for å pågripe mannen, angrep han patruljen med et brannslokkingsapparat og sprutet pulver på politifolkene.