FHI: – Vi har ikke kontroll på smittespredningen

– Vi har ikke kontroll på smittespredningen som foregår ute i samfunnet, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg på en pressekonferanse hos Helsedirektoratet fredag.

– Det er jo bakgrunnen for de tiltakene som ble iverksatt i går, legger hun til.

28 coronasmittede innlagt på sykehus

28 personer som er smittet av koronaviruset er lagt inn på sykehus, opplyser Helsedirektoratet til NRK.

Det er 15 flere enn torsdag, da Helsedirektoratet rapporterte om 13 innleggelser.

11 personer er lagt inn på intensivavdelinger, mens en person er utskrevet herfra, opplyste direktør for Folkehelseinstituttet (FHI) Camilla Stoltenberg på en pressekonferanse tidligere fredag.

Fakta om korona-pandemien Koronaviruset sprer seg stadig, og torsdag kveld var det registrert over 133.970 smittetilfeller og 4.958 dødsfall fordelt på 120 land og territorier. Disse er hardest rammet: * Kina, unntatt Hongkong og Macau: 80.813 smittetilfeller, hvorav 3.176 døde og 64.111 friskmeldte. * Italia: 15.113 smittet, 1.016 døde * Iran: 10.075 smittet, 429 døde * Sør-Korea: 7.979 smittet, 67 døde * Spania: 3.004 smittet, 84 døde * Frankrike: 2.284 smittet, 48 døde * Tyskland: 2.078 smittet, 3 døde * USA: 1.663 smittet, 40 døde * I Norge er 750 smittet (1 død), i Sverige 620 smittet (1 død), i Danmark 670 smittet, på Island 103 smittet og i Finland 59 smittet. * Latin-Amerika og Karibia: 207 smittet, 3 døde * Afrika: 134 smittet, 3 døde Kilde: AFP, Johns Hopkins CSSE, FHI, NTB

Ifølge en opptelling NRK har foretatt, har over 870 personer nå fått påvist coronasmitte i Norge.

Nye testregimer

Blant de nye tiltakene er endrede regler for hvem som skal testes for covid-19-viruset. Fredag ble det kjent at folk som er i hjemmekarantene ikke lenger skal testes selv om man har lette symptomer på sykdom.

Slik beskytter du deg mot coronaviruset: * Vask hendene ofte og grundig. Bruk antibac dersom håndvask ikke er mulig. * Hold minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. * Sykdommen kan smitte på tre måter: – gjennom luft når en syk person nyser eller hoster (dråpesmitte) – ved direkte kontakt med syke – ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander * Verdens helseorganisasjon anslår at inkubasjonstiden er 5–6 dager, men den kan variere fra 0–14 dager. * Om man blir forkjølet: Hold god avstand til andre. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. * Munnbind anbefales ikke for friske personer. * Vanlige symptomer på koronasmitte er hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. * Dersom man mistenker at man er smittet, bør man holde seg hjemme. Ring fastlegen eller nærmeste legevakt på telefon 116117.

Testing er forbeholdt visse pasientgrupper og helsepersonell som får luftveissymptomer.

– Vi er nødt til å prioritere. Testkapasiteten er begrenset, og vi kan ikke teste alle, sier Stoltenberg, men føyer til at mange blir testet, og at testkapasiteten er økende.

Så langt er drøyt 10.400 personer blitt testet, først og fremst folk som har vært i Italia og Østerrike, samt personer som har hatt nærkontakt med folk som har fått påvist smitte.

Fare for mørketall

– Hvor stor er faren for mørketall, og hvilken betydning har dette for å vite om epidemien er på retur eller ikke?

– Det er et viktig spørsmål, som er grunnen til at vi nå ser på testkriteriene på nytt. Vi har mørketall, det er helt sikkert, sier Stoltenberg.

– Men vi skal ikke teste færre, vi skal teste flere, understreker hun.

Ny vurdering

Testkriteriene er nå til nok en vurdering, opplyser FHI-direktøren.

– Vi må sørge for å teste slik at vi får best mulig oversikt over smittesituasjonen i befolkningen og fanger opp dem som er viktigst å fange opp, både for å sørge for sårbare grupper og hindre videre smittespredning, sier Stoltenberg, som også erkjenner at de tallene FHI har over smittede, ikke gir et riktig bilde av situasjonen.

Av de 750 som FHI hadde registrert som smittet ved midnatt natt til fredag, er smitteforløpet hos 18 personer ukjent. Ni er under avklaring, mens resten er smittet i Italia eller Østerrike.