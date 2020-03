Vinhamstring bekymrer Av-og-til

– Samtidig som matvarekjeder melder om tomme butikkhyller, står folk i kø for pappvin og sprit på Vinmonopolet, skriver organisasjonen i en pressemelding.

Generalsekretær Randi Hagen Eriksrud mener situasjonen landet nå står i kan gi endringer i drikkevanene til folk.

– Det kan være lett å gå litt i feriemodus når man har hjemmekontor og ikke skal rett i møte morgenen etter. Husk da at det som bare er kveldskos for deg, lett kan gjøre et barn urolig. Det skal veldig lite alkohol til før barna merker en forandring de ikke liker, sier hun.