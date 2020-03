Mann dømt til halvannet års fengsel for bildrap på to kvinner

Sogn og Fjordane tingrett fant mannen skyldig i å ha kjørt ned de to kvinner som var ute og gikk tur på gangveien i Kjølsdalen. Begge omkom i påkjørselen.

Retten mener bilføreren var grovt uaktsom og at dette førte til at de to kvinnene døde, skriver Sunnmørsposten.

Dommen er i tråd med aktor sin påstand.

Han må også betale 125.000 kroner i erstatning til hver av de sju etterlatte, til sammen 875.000 kroner. Videre er han fradømt førerretten for alltid.

Mannen har hevdet at han fikk et sykdomsanfall før ulykken, men dette har retten sett vekk fra. De mener det er bevist at han sovnet bak rattet eller på annen måte var uoppmerksom.

Det er ikke funnet bremsespor der ulykken skjedde, til tross for at bilen mannen kjørte krysset over i motgående kjørefelt, gjennom en bom og inn i en mur på motsatt side.

Prøver viser at tiltalte hadde både amfetamin og klonazepam i blodet. Selv har mannen hevdet at han må ha fått i seg narkotika ved et uhell, eller av vanvare. Dette fant ikke retten sannsynlig.

Retten fant ingen formildende omstendigheter, derimot er det skjerpende at 54-åringen tidligere er dømt for ruspåvirket kjøring.