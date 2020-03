FHI: Ingen nye karanteneråd ennå

Folkehelseinstituttet (FHI) presiserer fredag ettermiddag at det er følgende råd som er i kraft:

* Alle som har vært på reise i land utenfor Norden siden 27. februar i år, skal være i hjemmekarantene i 14 dager etter hjemkomst.

* Alle som har vært i nærkontakt med personer som har fått påvist smitte med coronavirus, skal også være i hjemmekarantene i 14 dager.

VG meldte tidligere fredag at det var innført nye regler for husstandsmedlemmer til personer i hjemmekarantene, men Folkehelseinstituttet avkrefter nå dette. Det betyr at rådet foreløpig ikke gjelder for husstandsmedlemmer.

Nye regler er under utarbeidelse, men blir tidligst lagt fram senere fredag.