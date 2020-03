I løpet av våren 2018 startet Kripos prosjektet «Operasjon Hubris» for å ramme narkotikaomsetningen i gjengmiljøet i Oslo. Raskt kom politiet på sporet av en 53 år gammel dansk statsborger de mistenkte fraktet store mengder hasj fra Danmark til Norge.

En omfattende etterforskning viste at dansken, som tidligere er dømt for smugling av nesten seks tonn hasj fra Marokko til hjemlandet, reiste til Trysil hele 56 ganger mellom 2014 og 2018.

I Oslo tingrett ble mannen i fjor dømt til 19 års fengsel for ved ti anledninger å ha smuglet 1,1 tonn hasj til Norge, oppbevaring av 1,8 tonn hasj i en garasje i Holbæk i Danmark og hvitvasking av penger.

Kjørte innom hasjlager



Mannen anket dommen og da saken kom opp for Borgarting lagmannsrett, nektet 53-åringen straffskyld.

Under sin forklaring i retten hevdet 53-åringen at de mange turene til Trysil var en del av en forretningsvirksomhet med veksling av penger. Han skal også ha undersøkt eiendomsmarkedet på Trysil.

Denne Toyotaen ble brukt som følgebil for å sikre at den 53 år gamle mannen kunne krysse landegrensene uten å bli stoppet.

Politiet mener imidlertid at turer mellom desember 2017 og juni 2018 kun dreier seg om narkotikasmugling. Ifølge politiet skal 53-åringen ved ti anledninger ha kjørt innom en garasje i Danmark hvor han oppbevarte store mengder narkotika, før han reiste til Trysil med til sammen 1,1 tonn hasj.

To andre medtiltalte skal ved ulike anledninger ha kjørt en følgebil for å klarere grensene, slik at 53-åringen kunne kjøre over uten å bli stoppet.

– Profesjonelt preg



Lagmannsretten festet ikke lit til 53-åringens forklaring om at han ikke har smuglet narkotika.

– Virksomhet har hatt et profesjonelt preg, skriver retten i dommen.

Denne uka ble 53-åringen dømt til 16 års fengsel for narkotikasmugling, oppbevaring av store mengder narkotika og hvitvasking av 1,5 millioner kroner. Det er tre år kortere enn dommen fra tingretten.

Retten legger til grunn at mannen har hatt et utbytte på 27 millioner kroner for smuglingen. Han må derfor tåle inndragning av 26,4 millioner kroner.

En medtiltalt fikk betydelig mildere dom da han fikk redusert fengselsstraffen fra tolv til seks år og seks måneder. En tredjemann ble dømt til fem års fengsel.



Operasjonen fortsetter



FORNØYD: Eivind Borge, leder taktisk etterforskningavdeling i Kripo, var fornøyd med å ha avdekket en betydelig innførselsåre av narkotika. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

På en pressekonferanse i 2018, kort tid etter at de nå dømte mennene var pågrepet, uttalte Kripos at de hadde avdekket en betydelig innførselsåre.

– Jeg har jobbet mange år i Kripos, men aldri vært borti lignende, sa leder av taktisk etterforskningsavdeling i Kripos, Eivind Borge, til ABC Nyheter.

Siden har Kripos fortsatt operasjonen for å svekke de kriminelle nettverkene som frakter narkotika til Norge. Til nå er mer enn 50 personer siktet.

I operasjonen er det gjort beslag av over fire tonn hasj, 196 kilo amfetamin, 71,5 kilo kokain, 45 kilo MDMA og 25 kilo heroin.