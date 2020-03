Regjeringen varsler krisetiltak i milliardklassen

Statsminister Erna Solberg (H) skal i dag legge fram tiltak som skal berge bedrifter og arbeidsplasser gjennom krisen som har oppstått på grunn av koronapandemien. Hun varsler at tiltakene vil være særlig rettet mot reiselivet og luftfarten.

Torsdag kveld ble det første koronadødsfallet i Norge bekreftet.

Koronakrise-pakke og innenriksministermøte i EU

EU-landenes innenriksministre møtes for å diskutere situasjonen på den gresk-tyrkiske grensen og tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset i unionen. Grunnet virusutbruddet er justisdelen av ministermøtet avlyst, og justisministrene kommer dermed ikke til Brussel.

Samme dag presenterer EU-kommisjonen en koronakrisepakke med tiltak som skal hjelpe EU-land som sliter med de økonomiske konsekvensene av pandemien.

Demonstrasjon mot russisk grunnlovsendring

Det er varslet en demonstrasjon mot de russiske grunnlovsendringene som åpner for at president Vladimir Putin kan fortsette som Russlands leder selv etter at hans inneværende periode går ut.

Endringene må godkjennes av landets høyesterett før det blir folkeavstemning 22. april. Blir det vedtatt åpner det for at 67 år gamle Putin kan gå løs på to nye perioder og i teorien sitte til 2036, da han vil være 83 år gammel.

Digital skolestreik for klimaet

Ungdommer i en lang rekke land skolestreiker for klimaet. Greta Thunberg skulle etter planen delta på en markering i Grenoble, men har oppfordret til markeringer og aktivisme på nett for å unngå koronasmitte.

– Vi unge er minst rammet av viruset, men det er svært viktig at vi handler i solidaritet med dem som er mest sårbare, og at vi handler i tråd med det som er best for vårt felles samfunn, skrev hun på Twitter tidligere denne uken.

Alpinanlegg stenges

Både Hemsedal, Trysil, Hafjell og Kvitfjell stenger fredag som følge av tiltakene som er varslet fra regjeringen. Samtidig permitteres de fleste av de rundt 1.000 personene som er ansatt i alpinanleggenes primærvirksomhet, skriver NRK.

Daglig leder Odd Stensrud i Alpinco sier at anleggene foreløpig er planlagt stengt fram til 27. mars, men at det er en stor sjanse for at også påsken går tapt.