Coronasmitten: Politiet stenger alle publikumstjenester i to uker

I en pressemelding fra Politidirektoratet fredag morgen ber assisterende politidirektør Håkon Skulstad om forståelse for at politiet må sikre god beredskap i hele landet og ivareta smittevernhensyn.

Fra fredag morgen stenges samtlige ikke-kritiske publikumstjenester som krever fysisk oppmøte, foreløpig til og med torsdag 26. mars.

– Vi ber om at publikum tar kontakt med sitt lokale politi for å gjøre nye avtaler fram i tid. Når vi får mer oversikt over situasjonen vil det bli lagt ut nye bookingtimer for pass. Publikum som har særlige behov som det må tas hensyn til, bes om å kontakte politiet for å orientere om sin situasjon, sier Skulstad.

Også interne tiltak varsles i politiet for å sikre etatens beredskapsevne. Bruk av hjemmekontor, utvidet karantene for tjenestemenn som returnerer fra utenlandsreiser og reiseforbud til utlandet for utvalgte medarbeidere ut april. Dessuten frarådes ansatte i politiet å ta unødige innenlandsreiser med kollektivtransport.

– Innføring av reiseforbud og flere andre innstramminger er nødvendig for å sikre at politiet opprettholder sin operative evne, og at vi samtidig ivaretar vårt felles ansvar om å begrense smittespredning, sier Skulstad.