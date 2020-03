Nikkei-indeksen ned mer enn 10 prosent

Nikkei-indeksen i Tokyo falt så mye som 10 prosent i tidlig handel, og var ved lunsjtider ned 8 prosent til 17.081,14 poeng.

Sydney og Seoul tapte seg 8 prosent, mens Hongkong stupte mer en 6 prosent. Det samme gjorde Singapore, Wellington og Taipei. Børsnedgangen knyttes til frykten for en virusdrevet økonomisk nedgang.

Person hardt skadd i boligbrann i Porsgrunn

En mann betegnes som hardt skadd og en annen beboer er ikke gjort rede for etter at det oppsto omfattende brann i tre kommunale boliger i Porsgrunn.

Politiet meldte om brannen på Kjølnesjordet i Porsgrunn klokka 4.02 natt til fredag. Det ble først meldt om brann i den midterste boligen i et rekkehus med tre boenheter, men brannen spredte seg raskt gjennom veggen til de to andre i rekken.

Danmark vedtar hastelov

Alle partiene i det danske Folketinget er blitt enige om å vedta en hastelov for å begrense spredningen av koronaviruset.

Lovendringen innebærer blant annet at myndighetene kan tvinge folk i isolasjon og til behandling, at større arrangementer blir avlyst, skoler og offentlige institusjoner blir stengt og at besøk ved sykehus og pleiehjem blir begrenset, skriver dansk TV 2.

Chelsea i karantene

Chelsea-spiller Callum Hudson-Odoi fikk torsdag kveld påvist covid-19-viruset. 19-åringen er dermed den første Premier League-spilleren som har fått bekreftet virussmitte.

Som følge vil alle som nylig har vært i nærkontakt med ham isolere seg, det gjelder blant annet hele herrelaget og støtteapparatet, melder klubben på sin hjemmeside.

Grand Prix avlyst i Melbourne

Grand Prix i Melbourne har fredag besluttet å avlyse helgas Formel 1 som følge av koronaviruset. Det bekrefter en talsperson for Det internasjonale bilsportforbundet i en uttalelse fredag morgen, skriver The Sydney Morning Herald.

Torsdag kveld testet et medlem av McLaren Racing team positivt for koronasmitte, mens sju andre testet negativt, opplyser de videre. En person venter fortsatt på testresultatet.