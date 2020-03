Abbasi-barna får bli i Norge, men moren må ut

Etter at søsknene Taibeh (20), Yasin (22), Ehsan (16) og moren Atefa Rezaie ble forsøkt uttransportert til hjemlandet Afghanistan, men sendt tilbake til Norge, har norske myndigheter vurdert søknadene deres om opphold i Norge på nytt. Denne uka fikk de svar, skriver Adresseavisen.

Familiens advokat Erik Vatne begjærte en omgjøring av vedtak om endelig avslag på opphold til Utlendingsnemnda (UNE).

– Ehsan, Taibeh og Yasin har fått midlertidig opphold på såkalt humanitært grunnlag. Moren har fått endelig avslag, og må forlate landet innen 30. august, opplyser advokat Vatne til avisen.

I begrunnelsen oppgis det at barna har bodd i Norge siden de var barn. Årsaken til at det gis midlertidig opphold skal være at det er tvil om familiens identitet.

Lørdag 15. juni fjor ble de tre søsknene og moren forsøkt uttransportert til hjemlandet Afghanistan. Av helsemessige årsaker returnerte moren til Norge to dager etter. På tirsdagen ble de tre søsknene fløyet tilbake til Norge etter at Afghanistan sa nei til å ta dem imot.

Den afghanske familien kom til Norge som asylsøkere i 2012, men mistet oppholdstillatelsen i 2014 og siden oppholdt seg ulovlig i Norge. Asylsaken har tidligere vært prøvd for retten i flere runder.