Sender hundrevis av sykepleierstudenter fra skolebenk til sykehus

– Universiteter med sykepleierutdanning der det er potensielt stor smittespredning blant mange unge mennesker, må stoppe å sende studenter i praksis på sykehus og sykehjem, mener førsteamanuensis Jörn Klein ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap på Universitetet i Sørøst-Norge til Klassekampen.

Torsdag avlyste Oslo Met undervisningen for 2.000 sykepleierstudenter på grunn av smittefaren. Mandag skal flere hundre av de samme studentene ut i praksis på landets sykehus og sykehjem. Klein mener det er moralsk galt å sende studenter som fram til nylig har sittet tett sammen i store undervisningsrom, ut i praksis blant dem som er mest sårbare for koronavirus.

– Det er primært helsetjenesten og de som har ansvar for pasientene som må ta denne vurderingen. Det oppfatter jeg at de gjør og gir oss beskjed dersom de mener at studentene ikke skal ut i praksis, sier dekan Gro Jamtvedt ved Oslo Met til avisen.

Selv om det fram til torsdag ikke var kommet noen beskjed om at studentene likevel ikke skal møte opp til praksis, utelukker ikke Jamtvedt at en slik beskjed kan komme.

– I den situasjonen vi er, kommer det endringer og nye beskjeder flere ganger om dagen, sier hun.