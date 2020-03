Mattilsynet ruster opp for å unngå stans i norsk matimport

Grenseveterinærens fysiske kontakt med omverdenen blir nå begrenset å skjerme dem best mulig fra eventuell koronasmitte, skriver fagbladet Matindustrien.

– Vi jobber med å få på plass et system som sikrer at en av oss alltid er på jobb for å foreta pliktige grensekontroller av mat og fôr, sier ansvarlig grenseveterinær Joachim R. Johnsen i Mattilsynets grensekontroll ved Oslo Havn.

Dersom bemanningen påvirkes av coronasmitte, vil import av mat fra tredjeland som krever grensekontroll, bli midlertidig stanset.

– Bemanningen ved grensekontrollstasjonene er ekstra sårbar. Vi kan ikke bare flytte veterinærer fra andre steder i Mattilsynet til grensekontrollstasjonene, sier avdelingssjef Anette Haugane i avdeling for grensekontroll og import i Mattilsynets region Stor-Oslo.

Haugane sier at de vurderer fortløpende tiltak for å sikre at bemanningen opprettholdes.