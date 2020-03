Kongeparet og flere regjeringsmedlemmer satt i karantene

Ifølge Dagbladet gjelder karantenen både helseminister Bent Høie (H) utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og næringsminister Iselin Nybø (V).

Eriksen Søreide og Nybø var i Jordan sammen med kong Harald og dronning Sonja på et tre dagers langt statsbesøk i begynnelsen av mars. De kom hjem torsdag 5. mars og må dermed sitte i hjemmekarantene til 19. mars

– Hentet tingene mine, så dro jeg hjem

Helseminister Bent Høie har vært i Wien på et møte med FNs narkotikakommisjon, og må sitte i karantene fram til mandag. Han dro i karantene etter å ha holdt pressekonferanse sammen med Erna Solberg (H) torsdag ettermiddag.

Du skal holde deg hjemme dersom: du mistenker at du kan være smittet du mistenker at du kan være smittet og venter på svar på prøven du har fått bekreftet at du er smittet du er bekreftet syk av covid-19, men trenger ikke å legges inn på sykehus du har hatt nær kontakt med en som er bekreftet smittet, eller en du bor sammen med er bekreftet smittet (nærkontakt) du har vært i et område med vedvarende spredning av covid-19 sykdom Kilde: Helsenorge.no

– Rett etter pressekonferansen dro jeg til departementet og hentet tingene mine, så dro jeg hjem. Jeg skal fortsatt lede arbeidet, men det blir via epost, Skype og telefon fram til karantenen min utgår klokka 20.00 mandag kveld, sier han til avisen.

Har avlyst og utsatt alt til fram påske



Karantenen gjelder også justisminister Monica Mæland (H), utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF), og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Mæland var i Brussel 4. mars, Ulstein i India 29. februar og Rotevatn i Brussel 5. mars.

Kongehuset har tidligere avlyst og utsatt alle offisielle arrangementer fram til påske.

Saken oppdateres

Vi skal holde deg oppdatert om coronaviruset

Coronaviruset har rammet Norge og verden. Det påvirker alle aspekter av livene våre – helsen, økonomien, arbeidsplassen, skolen, ferien og hverdagslivet vårt generelt.

ABC Nyheter skal holde deg oppdatert om spredningen av viruset. Vi skal formidle nødvendig informasjon slik at du kan ta kloke valg i hverdagen.

Espen Udland, ansvarlig redaktør / administrerende direktør, ABC Nyheter / Startsiden

Antallet smittede i Norge øker. Folk opplever å bli satt i karantene, beordret til hjemmekontor og arrangementer avlyses. Mange føler på frykt og har stort informasjonsbehov.

ABC Nyheter skal dekke situasjonen fortløpende. Vi skal fokusere på hvordan du etter beste evne kan holde deg frisk, men også hvordan myndighetene håndterer spredningen og de potensielt langvarige effektene av coronaviruset.

Vi har forståelse for at situasjonen kan virke urovekkende for mange. ABC Nyheter skal holde deg oppdatert, men ikke bidra til å skape unødvendig panikk. Startsiden skal bidra med relevant informasjon.

Vi håper at du synes vår dekning er informativ. Du kan alltid tipse oss eller komme med innspill på mail: tips@abcnyheter.no eller telefon: 977 36 017

