FHI: Coronautbruddet kan nå toppen i mai-august

I denne perioden risikerer helsetjenesten overbelastning, heter det i notatet , datert torsdag.

– Vi regner det for sikkert at vi før eller siden får en covid-19-epidemi i Norge. Sannsynligvis starter den for alvor i løpet av våren eller sommeren. Helsekonsekvensene blir store, men vi er usikre på hvor store, skriver FHI i risikovurderingen.

Den er grunnlaget for mange av de dramatiske tiltakene som er innført i Norge de siste dagene. Torsdag varslet regjeringen blant annet at alle skoler, barnehager og høyere utdanningsinstitusjoner skal stenges fra og med torsdag.

Toppen i sommer

Trass i at Norge nå allerede er i full koronaberedskap, vil den tyngste perioden først komme i sommer, konkluderer Folkehelseinstituttet.

– I denne fasen er epidemien i full gang, når etter hvert toppen og snur så, heter det i risikovurderingen.

– Vi gjetter at denne fasen varer gjennom sommeren, skriver FHI.

For to uker siden anslo helsemyndighetene at maks 100 personer ville være smittet i Norge ved påsketider. Det anslaget har vist seg å være helt galt, skriver Aftenposten.

Over 700 smittet

Du skal holde deg hjemme dersom: du mistenker at du kan være smittet du mistenker at du kan være smittet og venter på svar på prøven du har fått bekreftet at du er smittet du er bekreftet syk av covid-19, men trenger ikke å legges inn på sykehus du har hatt nær kontakt med en som er bekreftet smittet, eller en du bor sammen med er bekreftet smittet (nærkontakt) du har vært i et område med vedvarende spredning av covid-19 sykdom Kilde: Helsenorge.no

Ifølge VG , som registrerer nye tilfeller av koronasmitte kontinuerlig, hadde over 700 nordmenn fått påvist smitte ved 16-tiden torsdag.

Regjeringen og helsemyndighetene innfører de strengeste inngrepene i fredstid i Norge for å stanse spredningen av koronaviruset. Fra venstre: FHI-direktør Camilla Stoltenberg, helseminister Bent Høie, statsminister Erna Solberg og helsedirektør Bjørn Guldvog. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

De siste dagene er det oppdaget flere tilfeller av smitte som det ikke har vært mulig å spore.

FHI regner det derfor som umulig å fjerne viruset fra Norge. Det det handler om nå, er å forhindre at svært mange blir syke samtidig, blir det understreket i risikovurderingen.

– Uten tiltak vil en stor del av befolkningen rammes, og toppen av hovedbølgen vil etter disse modellberegningene nås etter noen måneder. Smitteverntiltak vil kunne bremse spredningen noe, avflate toppen og føre til at færre rammes, heter det.

– Noen av de aller sterkeste verktøyene vi har

Norge blir satt på en stor prøve, innledet statsminister Erna Solberg (H) da hun la fram svært drastiske koronatiltak. Hele samfunnet rammes av restriksjoner.

– I denne perioden vil vi alle få en annerledes hverdag. De drastiske tiltakene vi nå iverksetter, gjør vi i håp om å stanse viruset, sa Solberg på pressekonferansen torsdag ettermiddag.

Alle enkeltintervjuer var avlyst på grunn av smittefare, og stolene var satt opp med en meters avstand. Slik blir det i Norge fremover:

Alle skoler og læresteder stenges. Alle som har vært utenlands, må i karantene, unntatt de som har vært i andre nordiske land. Ingen i helsevesenet får reise utenlands i det hele tatt. Alle utesteder må kunne sørge for en meter mellom besøkende, det samme gjelder for arbeidsplasser som fortsatt holdes åpne.

– Dette er noen av de aller sterkeste verktøyene vi har i verktøykassen, sa en alvorstynget helseminister Bent Høie (H).

Solidaritet

Som Solberg igjen understreker, viruset smitter når mennesker er tett på hverandre.

– Derfor er det nå helt avgjørende at alle landets innbyggere deltar i en dugnad for å bremse smitten. Det skal vi gjøre i solidaritet med eldre, kronisk syke og andre som er spesielt utsatt for å utvikle alvorlig sykdom.

Besteforeldre skal ikke passe barnebarn som må være hjemme. Folk som har kritiske funksjoner i samfunnet, for eksempel innen helsevesenet, skal få hjelp til barnepass.

Stille smitte

Folkehelseinstituttet ser signaler på at det foregår stille smitte i befolkningen, men vet ikke hvor langt den har kommet.

Råd for å forebygge virussmitte Dette er Folkehelseinstituttets råd for å forebygge smitte av det nye coronaviruset. Unngå å hoste og nyse direkte på andre . Man bør holde minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. Man bør også tilstrebe å hoste og nyse i papirlommetørklær som kastes etterpå.

. Man bør holde minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. Man bør også tilstrebe å hoste og nyse i papirlommetørklær som kastes etterpå. God håndhygiene er viktig. Vask hendene med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk.

er viktig. Vask hendene med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig.

er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Munnbind anbefales ikke for friske personer . Dette gjelder ikke for personer i helsetjenesten, eller folk som har kontakt med person med bekreftet eller mistenkt infeksjon. Feilbruk forekommer ofte, og personer som bruker munnbind, tar seg oftere til ansiktet, noe som kan øke smittefaren. Personer som er syke, kan bruke munnbind for å hindre smitte til andre.

. Dette gjelder ikke for personer i helsetjenesten, eller folk som har kontakt med person med bekreftet eller mistenkt infeksjon. Feilbruk forekommer ofte, og personer som bruker munnbind, tar seg oftere til ansiktet, noe som kan øke smittefaren. Personer som er syke, kan bruke munnbind for å hindre smitte til andre. Friske personer som de siste 14 dagene har oppholdt seg i område med vedvarende spredning av viruset, bør følge med på tegn til luftveisinfeksjon (feber, hoste og andre luftveissymptomer) i 14 dager etter oppholdet og ta kontakt med helsetjenesten – på telefon – ved symptomer.

(feber, hoste og andre luftveissymptomer) etter oppholdet og ta kontakt med helsetjenesten – på telefon – ved symptomer. Hvis du mistenker at du er syk med det nye coronaviruset: ta kontakt med fastlegen din eller legevakt på telefon 116117. Helsedirektoratet anmoder folk om å ikke ringe nødnummeret 113 hvis de har spørsmål om viruset. Det nummeret er til for akutte tilfeller av sykdom eller ulykker.

– Vi håper og har indikasjoner på at smitten kan være i en tidlig fase. Den kan ha kommet lenger, og det kan dreie seg om mange mennesker som er smittet som vi ikke kjenner til, sier direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet.

– Vi kommer til å oppdage flere personer som er smittet i Norge, uten at det er knyttet til reisevirksomhet, slår hun fast.

Helsemyndighetenes mål er fortsatt å utsette og forsøke å stanse smitten.

– Vis sinnsro, dropp hamstring

I butikkene begynner hyllene å bli tomme. Folk hamstrer over hele landet, men myndighetene understreker at det ikke skal være nødvendig. Erna Solberg sier dessuten at det er usolidarisk å hamstre.

– Jeg tror vi skal vise den norske sinnsroen litt nå i møte med dette, og ikke skape en litt vanskelig situasjon for andre. Det er varer på lager, vi kommer ikke til å gå tomme, forsikrer Solberg.

Påskeferie med yatzy

I en toukersperiode bes folk om å jobbe hjemmefra hvis det i det hele tatt er mulig, og alle reiser som ikke er helt nødvendige, må droppes.

Trolig vil perioden bli forlenget, og mye tyder derfor på at påskeferien går fløyten for mange som hadde reiseplaner.

Det blir dessuten forbudt med kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrett både innen- og utendørs. Svømmehaller og treningssentre stenges, det samme gjelder frisører og velværesalonger. Det ser ut til at kortspill og yatzy må tas fram igjen, og kosen må man ta hjemme i sofakroken.





