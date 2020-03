– Det er viktig for oss nå å skjerme innbyggerne i Oslo, men skal vi gjøre dette, må vi også holde kollektivtrafikken i gang for at de innbyggerne som jobber innenfor samfunnskritiske områder, kommer seg på jobb, opplyser kollektivselskapet Ruter i Oslo og Viken i en pressemelding.

Selskapet innfører i dag fem nye tiltak i kollektivtrafikken.

Ruter forsøker å begrense situasjoner hvor kunder og kollektivtrafikkens medarbeidere må ha nær kontakt. Det viktigste er å redusere smittefare. De stenger fremste dør og de to forreste seterekkene på busser og trikker.

Kontantbetaling om bord stoppes nå av hensyn både til passasjerer og førere og mannskap.

Dørene på transportmidlene åpnes av fører ved hver holdeplass, slik at passasjerer skal slippe å trykke på døråpner-knappen.

Renholdet er betydelig trappet opp de siste dagene.

Selskapet gjør egne tiltak for å skjerme medarbeidere i kollektivtrafikken. Dette gjelder selve arbeidsplassen, toaletter, pauserom med mer.

Aktuelt: Covid-19: Slik er smittebildet akkurat nå

Normal kapasitet = færre reisende per avgang

ABC Nyheter spør Ruter om de mener dette er nok til å ivareta passasjerenes sikkerhet.

– Det er kjempeviktig at kollektivtrafikken går med stor og normal kapasitet. Det er noen med viktige samfunnsfunksjoner som er avhengig av å reise kollektivt. Da skal de kunne gjøre det med god avstand til sine medreisende, sier pressevakt i Ruter Øystein Dahl Johansen.



Ruter innfører i dag fem nye tiltak for å begrense smittespredning av coronaviruset i Oslo og Viken. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Han sier det ikke er aktuelt for Ruter å innføre begrensninger for antall passasjerer som er tillatt om bord på nåværende tidspunkt, men at dette vurderes fortløpende.

– Våre råd er at folk bør ha hjemmekontor hvis det er mulig og at de skal sykle og gå når de kan, for å begrense smittespredning om bord på kollektivtransporten. Vi anbefaler de som må reise å reise utenfor rushtiden. Det er veldig viktig at alle tar personlig ansvar, og følger rådene om håndhygiene og hostehygiene fra helsemyndighetene.



– Langt færre vil ha behov for å reise

Johansen forteller at det var betydelig færre reisende i kollektivtransporten torsdag morgen enn det som er normalt.

– Slik situasjonen har utviklet seg nå, vil nødvendigvis føre til en nokså kraftig reduksjon i antall reisende.



Regjeringen kunngjorde torsdag at fra og med klokken 18.00 torsdag kveld er alle barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, universiteter og høyskoler i hele landet stengt. All idrett, både innendørs og utendørs, stoppes. Helsepersonell har fått forbud mot å reise til utlandet.

Bakgrunn: Alle som kommer fra utlandet skal i karantene

Kulturarrangementer forbys. Barer, frisørsalonger og svømmehaller stenges ned.

Alle som har reist vært utlandet utenfor Norden etter 27. februar, må i 14 dagers karantene uansett.

– Langt færre vil ha behov for å reise med de tiltakene regjeringen har innført. De får kjempekonsekvenser for samfunnet vårt, men det er en viktig dugnad alle på trå til på, mener Johansen i Ruter.



De vurderer fortløpende ulike scenarier, og om det er nødvendig å stenge ned hele eller deler av kollektivtilbudet. Enn så lenge understreker både Oslo kommune og regjeringen at det er viktig at kollektivtilbudet opprettholdes som normalt, for å bidra til at kritiske samfunnfunksjoner fungerer optimalt.

Oslo kommune setter ut bysykkel-stativene neste uke, i håp om at flere skal velge sykkelen framfor buss, trikk og bane for å begrense smittespredningen.

Vi skal holde deg oppdatert om coronaviruset

Coronaviruset har rammet Norge og verden. Det påvirker alle aspekter av livene våre – helsen, økonomien, arbeidsplassen, skolen, ferien og hverdagslivet vårt generelt.

ABC Nyheter skal holde deg oppdatert om spredningen av viruset. Vi skal formidle nødvendig informasjon slik at du kan ta kloke valg i hverdagen.

Antallet smittede i Norge øker. Folk opplever å bli satt i karantene, beordret til hjemmekontor og arrangementer avlyses. Mange føler på frykt og har stort informasjonsbehov.

ABC Nyheter skal dekke situasjonen fortløpende. Vi skal fokusere på hvordan du etter beste evne kan holde deg frisk, men også hvordan myndighetene håndterer spredningen og de potensielt langvarige effektene av coronaviruset.

Vi har forståelse for at situasjonen kan virke urovekkende for mange. ABC Nyheter skal holde deg oppdatert, men ikke bidra til å skape unødvendig panikk. Startsiden skal bidra med relevant informasjon.

Vi håper at du synes vår dekning er informativ. Du kan alltid tipse oss eller komme med innspill på mail: tips@abcnyheter.no eller telefon: 977 36 017

Takk for at du leser ABC Nyheter og for at du bruker Startsiden

Espen Udland,

Ansvarlig redaktør / Administrerende direktør