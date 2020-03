Politiet ber Heimevernet stå klare

– Dersom politiets ressurser blir uttømt på grunn av denne situasjonen, vil de kunne sende en bistandsanmodning til Forsvaret om personell, sier kommunikasjonssjef Per Gunnar Grosberghaugen i Heimevernet til Bergens Tidende.

Grosberghaugen sier de har en løpende dialog med både politiet og fylkesmennene.

– Denne er naturligvis intensivert på grunn av den pågående situasjonen.

Utsetter

Samtidig velger HV å utsette all øving, trening og kursvirksomhet fram til 1. mai.

– Dette gjør vi for å ivareta personellet vårt og for å opprettholde den operative evnen. Til tross for en krevende situasjon skal Heimevernet være klare til å løse oppdrag om situasjonen krever det, sier sjefen for Heimevernet, generalmajor Elisabeth Michelsen, i en pressemelding.

– Ved å utsette øvingsaktivitet reduserer vi risikoen for smitte blant personell i Heimevernet slik at vi ikke bidrar til smittespredning.

Også Sivilforsvaret stanser interne kurs og øvelser der mange samler seg.

– Det er viktigere å være friske og operative i en periode nå enn å øve og trene. Vi kan sakene våre, sier Stein Morten Rønningen i Sivilforsvaret til Bergens Tidende.

DSB: – Det viktigste folk kan gjøre nå, er å følge helsemyndighetenes råd

Fortsatt styrker i Troms og Finnmark

Forsvarsledelsen besluttet onsdag at militærøvelsen Cold Response i Troms og Finnmark skal avbrytes. Det vil likevel være en del militær aktivitet mellom Narvik og Porsanger.

– Det er fortsatt rundt 10.000 soldater ute i felt. For å unngå unødvendig risiko for oss selv og samfunnet ellers, vil det bli en styrt og gradvis avslutning av øvelsen, sier oberstløytnant Ivar Moen, kommunikasjonssjef for øvelsen Cold Response, i en pressemelding.

De deltakende avdelingene vil benytte tilbaketrekkingen som trening, og noe aktivitet vil derfor oppleves som operativ. Det vil fortsatt være øvelsesskilting ute.