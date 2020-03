De mest dramatiske grep i fredstid skal bremse coronaepidemien

– I denne perioden vil vi alle få en annerledes hverdag. De drastiske tiltakene vi nå iverksetter, gjør vi i håp om å stanse viruset, sa Solberg på pressekonferansen torsdag ettermiddag.

– Dette er noen av de aller sterkeste verktøyene vi har i verktøykassen, sa en alvorstynget helseminister Bent Høie (H).

Som Solberg igjen understreker, viruset smitter når mennesker er tett på hverandre.

– Derfor er det nå helt avgjørende at alle landets innbyggere deltar i en dugnad for å bremse smitten. Det skal vi gjøre i solidaritet med eldre, kronisk syke og andre som er spesielt utsatt for å utvikle alvorlig sykdom.

De nye tiltakene mot coronasmitte: * Alle barnehager, ungdomsskoler, videregående skoler og utdanningsinstitusjoner stenges. Barnehager og skoler må imidlertid sørge for et tilbud for barn av helsepersonell og andre som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner. * Alle som har vært i utlandet må holde seg hjemme i karantene. Det gjelder også dem som ikke har vært i områder langvarig spredning. Tiltaket gjelder alle som er kommet til landet siden 27. februar. * Helsepersonell får ikke lov til å reise utenlands. * Alle fritidsreiser frarådes. * Folk oppfordres til å jobbe hjemmefra og unngå reiser som ikke er strengt nødvendig. * Det blir innført adgangskontroll til helseinstitusjoner. Unngå å besøke institusjoner for eldre og andre sårbare grupper. * Det er forbudt med kultur- og idrettsarrangementer og organisert idretts både innen- og utendørs. * Buffeter forbys. Restauranter og utesteder må legge til rette for at besøkende kan holde minst én meters avstand mellom gjestene. * Alle treningssentre, svømmehaller og badeland stenges. * Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, piercing og lignende stenges. * Dagligvarebutikker får holde åpent. * Kollektivtilbudet opprettholdes for å sikre at alle som har samfunnskritiske funksjoner kommer seg på jobb.

Stille smitte

Folkehelseinstituttet ser signaler på at det foregår stille smitte i befolkningen, men vet ikke hvor langt den har kommet.

– Vi håper og har indikasjoner på at smitten kan være i en tidlig fase. Den kan ha kommet lenger, og det kan dreie seg om mange mennesker som er smittet som vi ikke kjenner til, sier direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet.

– Vi kommer til å oppdage flere personer som er smittet i Norge, uten at det er knyttet til reisevirksomhet, slår hun fast.

Helsemyndighetenes mål er fortsatt å utsette og forsøke å stanse smitten.

Alle som kommer fra utlandet skal i karantene

Regjeringen fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendig, og vil sette alle som kommer fra utenfor Norden i hjemmekarantene.

Dette er blant tiltakene som kommer fra Helsedirektoratet torsdag ettermiddag.



Helsedirektoratet understreker at all innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men oppfordrer til å unngå fritidsreiser og alle reiser som ikke er strengt nødvendig. «Unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre,» er blant rådene.

Kollektivtransporten skal likevel opprettholdes, slik at de med kritiske samfunnsfunksjoner skal komme seg på jobb.

– Butikker skal også være åpne. Det er ikke nødvendig å hamstre, sier helseministeren.

Det strengeste tiltaket er altså at alle som har reist utenfor Norden etter 27. februar, skal i karantene i 14 dager når de kommer hjem.

Helsepersonell holdes igjen

Alt helsepersonell forbys å reise til utlandet som et tiltak for å sikre helseberedskapen i landet. Forbudet trer i kraft fra torsdag og vil i første omgang vare ut april, sier Høie.

– Dette er for å sikre at vi har tilgjengelig helsepersonell i Norge, sier han.

Tiltaket gjelder både tjenestereiser og privatreiser.

– De som rammes av dette, vil få kostnadene sine kompensert, sier helseministeren.

Stenger klokken 18

Alle utdanningsinstitusjoner stenges fra klokken 18 torsdag. Kulturarrangementer forbys og barer, svømmehaller og frisører er blant dem som må stenge.

Det gjelder blant annet barneskoler, ungdomsskoler, videregående skole, universiteter og høgskoler, opplyser Solberg og Høie.

Begge to understreker at man må unngå at personer i risikogrupper brukes som barnevakt.

– Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner, sa Høie.

Én meters avstand

Det innføres også forbud mot kulturarrangementer, idrettsarrangementer og idrettsaktiviteter.

Spisesteder og kantiner som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst én meters avstand får holde åpent. Ellers må puber, barer og andre utelivsaktører holde stengt. Servering av mat skal ikke skje som buffé.

Også treningssentre, svømmehaller, badeland, frisører, hudpleie, massasje og lignende må stenge.

