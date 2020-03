Beredskapsutvalget orienterer på øverste nivå

Spredningen av koronaviruset preger hele Norge i økende grad. Statsministeren og helse- og omsorgsministeren møter torsdag Beredskapsutvalget mot biologiske hendelser klokka 8.30 for å få en orientering om arbeidet der knyttet til viruset.

Denne orienteringen vil foregå i Helsedirektoratets lokaler i Oslo. Den daglige pressekonferansen om situasjonen blir samme sted klokka 11.30.

Straffelovrådets utredning om kriminelle gjenger

Straffelovrådet overleverer sin utredning til justis- og beredskapsministeren torsdag klokka 13. Rådets oppdrag gjelder spørsmålet om kriminalisering av deltakelse i og rekruttering til kriminelle grupper kan forsvares etter kriminaliseringsprinsippene.

På grunn av koronavirus og smitterisiko blir det ikke pressekonferanse i forbindelse med seansen.

Minnemarkering for Christchurch-ofrene

Det holdes fellesbønn i Christchurch på New Zealand i forkant av årsdagen for terrorangrepene mot to moskeer der 51 mennesker ble drept og 49 såret 15. mars i fjor.

Australske Brenton Tarrant er siktet for deltakelse i en terrorhandling og for 51 drap og 40 drapsforsøk. Rettssaken mot ham starter i juni.

Pell-saken går for ankedomstol

Kardinal George Pell, som er dømt til seks års fengsel i Australia for seksuelle overgrep mot mindreårige gutter, får sin anke behandlet.

Anken blir behandlet i Canberra. 78-åringen var en av pave Frans' nærmeste rådgivere og har vært pavens finansminister.