Norge på topp i rettssikkerhetsindeks

– Det er gledelig at Norge igjen kommer i topp på dette indeksen, sier direktør Sven Marius Urke i Domstoladministrasjonen i en kommentar til undersøkelsen.

World Justice Project (WJP) la nylig fram rettssikkerhetsindeksen for 2020. I toppsjiktet ligger alle de nordiske land. WJP måler hvert år hvordan et utvalg mennesker i de undersøkte landene opplever rettssikkerheten sin. Landene blir rangert etter åtte dimensjoner, med 38 forskjellige faktorer. Høyeste mulig score er 1,0.

Norge scorer høyest i verden på to dimensjoner; åpen forvaltning (0,89) og velfungerende straffeprosess (0,83). Norge scorer også som nummer to av de 128 landene på fire andre dimensjoner.

Sven Marius Urke sier at det å havne i toppen i rettssikkerhet i en global undersøkelse er noe Norske borgere bør feire. Norge sin pallplassering på rettssikkerhet er med på å bidra til et bedre liv for enkeltmennesket. Samtidig blir næringslivet mer konkurransedyktig.

Rapporten indikerer at rettssikkerhet på det globale nivå er vei ned. 2020 blir det tredje året at WJP kan vise til at færre land får bedre rettssikkerhet enn de som får dårligere. Sammenlignet med i fjor er det i alle verdensdeler en slik nedgang. USA er for første gang ikke blant topp 20 av landene med rettssikkerhet.

Dårligst ut av indeksrapporten kommer Venezuela med en score på 0,27.