Uvær stenger flere fjelloverganger

I Sør-Norge opplyser Vegtrafikksentralen vest at både riksvei 7 over Hardangervidda, riksvei 13 over Vikafjellet og fylkesvei 53 mellom Årdal og Tyin er stengt på grunn av uværet.

For Vikafjellet skal det gjøres en ny vurdering klokka 16 torsdag.

På europavei 134 over Haukeli og på fylkesvei 50 Hol – Aurland er det innført kolonnekjøring.

Sjekk været der du bor



Statens vegvesen melder også at i Nord-Norge er europavei 69 mellom Skarsvåg – Nordkapp og fylkesvei 888 Bekkarfjord – Hopseidet foreløpig stengt på grunn av dårlig vær.

Det er innført kolonnekjøring på fylkesvei 98 over Ifjordfjellet, fylkesvei 890 over Kongsfjordfjellet og fylkesvei 891 over Båtsfjordfjellet.