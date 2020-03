Innendørs arrangementer med over 500 deltakere blir forbudt

– Vi har fått tilbakemeldinger fra flere kommuner og kommuneleger som har bedt om klarere råd. Derfor innfører vi nå forbud mot store arrangementer. Dette gjør vi også for å lette arbeidstrykket i kommunene, sa helsedirektøren på en pressekonferanse med helseminister Bent Høie (H) og direktør for Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg onsdag kveld.

Vedtaket gjelder fra onsdag og ut april måned. Når det gjelder mindre arrangementer, må kommunene gjøre egne risikovurderinger.

– Nå er vår jobb nummer én å begrense spredning av smitten, slår Guldvog fast.

Guldvog varsler også at myndighetene vil iverksette tiltak for å hindre innreise fra områder med høy smitterisiko. Dette er områdene nordmenn er frarådet å reise til. Unntaket gjelder for dem som har opphold i Norge og skal tilbake hit.

Du skal holde deg hjemme dersom: du mistenker at du kan være smittet du mistenker at du kan være smittet og venter på svar på prøven du har fått bekreftet at du er smittet du er bekreftet syk av covid-19, men trenger ikke å legges inn på sykehus du har hatt nær kontakt med en som er bekreftet smittet, eller en du bor sammen med er bekreftet smittet (nærkontakt) du har vært i et område med vedvarende spredning av covid-19 sykdom Kilde: Helsenorge.no

– Disse personene vil enten bli returnert eller satt i karantene. Vi kontakter flyplasser, fergeanløp og kommunene. Det gjelder fly, cruiseskip og annen båttrafikk, sier Guldvog.

I tillegg har Helsedirektoratet i dag sendt brev til landets regionale sykehus og bedt dem legge om driften og utsette planlagt aktivitet for å frigjøre plass til koronasyke.

– Men uansett hvor mye vi planlegger, vil vi ikke greie å løse alle problemer, sier helsedirektøren.

