Vekslende vær til helgen

Etter noen dager med mye vind, nedbør og høy vannstand, roer været seg i Sør-Norge fredag.

– Det blir nordavind over hele landet på fredag, og synkende temperaturer i sør. Til gjengjeld blir det snøbyger langs kysten fra Ålesund og nordover, som ikke kommer seg sørover. Da blir det fint og mye sol i Sør-Norge, sier statsmeteorolog Charampolos Sarchosidis til NTB.

Stormfull lørdagskveld i nord

Lørdag begynner det ganske fint i hele landet, med kun enkelte snøbyger i nord. Lørdag kveld kommer imidlertid et nytt lavtrykk inn fra Atlanterhavet mot Finnmark. Det blir mildere i sør igjen, mens det blir ganske stormfullt langs kysten i Nord-Norge.

– Sør-Norge får sør-sørvestlig vind og en del nedbør, men ikke like mye vind. Det blir ganske mildt fra lørdag kveld og resten av helgen og en del nedbør, sier Sarchosidis.

Lenger nord kommer den kalde lufta og snøbygene tilbake søndag ettermiddag.

– Været blir ganske skiftende, med noen fine dager, men samtidig blir det innimellom ganske ustabilt med mye nedbør og varmluft. Lavtrykket passerer fort og tar med seg mye nedbør og vind, oppsummerer Sarchosidis.

Stengte fjelloverganger og farevarsel

Onsdag er det farevarsel langs store deler av kysten. I Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag er det oransje farge på varselet, med forventet vannstand på opptil 50-65 centimeter over normalen. I Rogaland og Nordland er det gult farevarsel. I tillegg stenger uværet en rekke fjelloverganger. Riksvei 7 over Hardangervidda, riksvei 9 over Haukeli og riksvei 13 over Vikafjellet er stengt, mens det er kolonnekjøring på E6 i Salten og over Strynefjellet.

