Mann dømt for voldtekt av sovende mann

Mannen ble først dømt til tre år og fire måneders fengsel i Jæren tingrett august i fjor, men anket dommen, skriver Stavanger Aftenblad.

Mannen er videre dømt til å betale 100.000 kroner til den fornærmede mannen.

Voldtekten skjedde i en leilighet i Sandnes høsten 2017. Den fornærmede mannen satt og sov i en stol da 43-åringen forgrep seg på han, ifølge dommen. De to kjente hverandre fra tidligere.

Den domfelte mannen har erkjent seksuell kontakt, men hevder at dette var avtalt og at fornærmede skulle få 22.000 kroner for dette. Retten festet ikke lit til mannens forklaring.

43-åringen ble også dømt til fire år og seks måneders fengsel for voldtekt i oktober 2013.