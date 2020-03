Finansministeren møter finansnæringen

Finansminister Jan Tore Sanner (H) møter representanter fra finansnæringen for å diskutere koronaviruset.

De siste dagene har koronaviruset ført til børsuro verden over, og politikere verden over jobber intenst med å sette sammen krisepakker for å redde økonomien og lette byrdene som ventes for vanlige folk og næringer, spesielt reise- og turistnæringen.

Dom mot Harvey Weinstein

Straffeutmålingen i rettssaken mot Hollywood-mogulen Harvey Weinstein kommer etter planen klokken 14.30 norsk tid.

Weinstein ble i februar kjent skyldig i seksuelle overgrep og voldtekt mot to kvinner. Han risikerer opp mot 29 års fengsel, men hans advokater ber om fem års fengsel på grunn av 67-åringens helsetilstand.

Jahn Teigen bisettes

Artisten Jahn Teigen bisettes fra Tønsberg domkirke kokken 12.30. Bisettelsen ledes av biskop Per Arne Dahl. Kultur- og likestillingsminister Abid Raja er til stede.

Jahn Teigen døde på Ystad sykehus i Sverige 24. februar, 70 år gammel.

Britisk statsbudsjett legges fram

Regjeringen i Storbritannia legger fram første statsbudsjett etter brexit. Det er også finansminister Rishi Sunaks første. Han tok over departementet etter at Sajid Javids gikk av i protest.

Lekkasjer fra budsjettet viser at regjeringen vil bruke 600 milliarder pund over fem år på å forbedre landets infrastruktur. De økonomiske utfordringene på grunn av koronaviruset er likevel ventet å dominere budsjettframleggelsen.