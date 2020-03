Flygerforening ber regjeringen ta grep

Norsk Flygerforbund mener koronautbruddet truer hele den globale luftfartsnæringen og ber den norske regjeringen være forberedt på å bruke utradisjonelle virkemidler.

– Verdens lufttransport er i ferd med å bevege seg inn i en global krise. Luftfarten er truet av en ytre krise den selv ikke kan påvirke. Vi risikerer at en hel industri går under, sier leder Yngve Carlsen til NTB.

Biden vinner i flere delstater

Joe Biden er på god vei mot nominasjonen som Demokratenes presidentkandidat etter å ha vunnet Michigan og to andre delstater med klar margin på mini-supertirsdagen.

Seieren i den største av delstatene som hadde nominasjonsvalg tirsdag, nemlig Michigan, var særlig viktig for Biden, og særlig smertefullt for Bernie Sanders, som vant delstaten for fire år siden. Prognosene viser at Biden har en ledelse på over 10 prosentpoeng over Sanders.

UD med oppdaterte reiseråd

Utenriksdepartementet (UD) fraråder alle reiser til Tyrol i Østerrike som ikke er strengt nødvendige. Årsaken er stor bekymring knyttet til smittespredningen i den østerrikske delstaten, som grenser til Nord-Italia.

Fra før har UD frarådet alle reiser som ikke er strengt nødvendige til Italia, Kina og byen Daegu og provinsen Gyeongsangbuk-do i Sør-Korea.

Trump vil bekjempe koronaviruset med skattelette

President Donald Trump foreslår skattelette for å hindre at koronaepidemien velter USAs økonomi. Så langt har flyselskap innstilt hundrevis av flygninger, sentralbanken har satt ned renten og børsene har opplevd sitt verste fall siden 2008.

Trump møtte tirsdag republikanske senatsledere for å drøfte det han kalte viktige tiltak for å stimulere økonomien, blant annet kraftig skattelette ut året, men uten at veldig konkrete tiltak ble annonsert.

Premier League avlyser kamp

Onsdagens fotballkamp mellom Manchester City og Arsenal utsettes på grunn av utbruddet av koronavirus, bekreftet Premier League natt til onsdag.

Bakgrunnen er at Olympiakos-eier Evangelos Marinakis har testet positivt på viruset. Flere Arsenal-spillere møtte ham etter kampen mot Olympiakos for under to uker siden og er i faresonen med tanke på smitte.