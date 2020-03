Russetreff vurderes virusavlyst

Flere russetreff er allerede avlyst som følge av at stadig flere blir smittet av koronaviruset. Torsdag blir trolig også det planlagte treffet på Birkebeineren skistadion 1.–3. mai bestemt avlyst.

– Vi oppfatter situasjonen som alvorlig og har vært forberedt. Det er overveiende sannsynlig at vi avlyser, for å minimere våre kostnader, sier Per Olav Andersen i Lillehammer Olympiapark til VG.

Han garanterer at alle som har kjøpt billett til treffet vil få tilbake pengene sine.

For det store russetreffet i Kongeparken i Gjesdal kommune i Rogaland har ikke arrangøren fattet noen beslutning ennå. De siste årene har rundt 15.000 russ deltatt på arrangementet.

– Vi følge rådene og beslutningene til Folkehelseinstituttet og kommuneoverlegen, og monitorerer situasjonen nøye. Dersom det blir noen endringer vil vi orientere alle våre gjester om dette, skriver pressekontakt Aasmund Lund i Landstreff Stavanger, som arrangementet i Kongeparken heter, til VG.

Også i Oslo er det planlagte Landstreff Oslo avlyst. Det skjedde i slutten av februar og arrangøren opplyser at alle som hadde kjøpt billett allerede har fått tilbake pengene sine.