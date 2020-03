277 registrerte coronasmittede i Norge – 85 har fått påvist smitte det siste døgnet

– Vi er i en ny fase av epidemien nå. Vi ser at de som er rapportert smittet, fortsatt hovedsakelig er relatert til reiser. Men det er samtidig et økende antall smittede der vi ikke har klart å finne smittekjeden. Dette betyr at vi nå er i begynnelsen av den fasen der vi ser smitte i befolkningen som vi ikke kan følge, og det er nødvendig å innføre nye tiltak, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet tirsdag kveld.

81 personer blitt smittet i Norge

Til sammen har 277 personer nå fått påvist coronaviruset i Norge. Det er en økning på 85 siste døgn fram til klokka 16 tirsdag.

Slik beskytter du deg mot coronaviruset: * Vask hendene ofte og grundig. Bruk antibac dersom håndvask ikke er mulig. * Hold minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. * Sykdommen kan smitte på tre måter: – gjennom luft når en syk person nyser eller hoster (dråpesmitte) – ved direkte kontakt med syke – ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander * Verdens helseorganisasjon anslår at inkubasjonstiden er 5–6 dager, men den kan variere fra 0–14 dager. * Om man blir forkjølet: Hold god avstand til andre. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. * Munnbind anbefales ikke for friske personer. * Vanlige symptomer på koronasmitte er hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. * Dersom man mistenker at man er smittet, bør man holde seg hjemme. Ring fastlegen eller nærmeste legevakt på telefon 116117.

Totalt er 81 personer blitt smittet i Norge. For 73 av disse er det kjent at de har hatt kontakt med en annen som er smittet.

I tillegg til håndhygiene anbefaler Folkehelseinstituttet tiltak for å redusere kontakt mellom mennesker.

Oppfordrer til hjemmekontor



Det gjelder bruk av hjemmekontor og fleksitid der det er mulig og å avlyse store arrangementer der mange samles tett.

Disse landene er hardest rammet: Koronaviruset sprer seg stadig, og mandag morgen var det registrert 114.151 smittetilfeller og 4.012 dødsfall fordelt på 105 land og territorier. 62.369 av dem som har fått påvist smitte, er siden friskmeldt. * Kina, unntatt Hongkong og Macau: 80.754 smittetilfeller, hvorav 3.136 døde * Italia: 9.172 smittet, 463 døde * Iran: 8.042 smittet, 291 døde * Sør-Korea: 7.513 smittet, 54 døde * Frankrike: 1.412 smittet, 25 døde * Japan: 420 smittet, 12 døde (i tillegg til over 700 tilfeller fra cruiseskipet Diamond Princess i Yokohama) * USA og Canada: 679 smittet, 27 døde * Afrika: 99 smittet, 1 død * Latin-Amerika og Karibia: 93 smittet, 1 død. * I Norge er 277 smittet, i Sverige 261, i Danmark 113, på Island 50 og i Finland 40. Kilde: AFP, Johns Hopkins CSSE, NTB

– De tiltakene som nå kommer, er viktige for å redusere smitten fra person til person i samfunnet, og dermed beskytte de sårbare gruppene. Dette vil bidra til at det er kapasitet i helsetjenesten til å ta seg av dem som behøver det, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

Saken oppdateres

VIDEO: Regjeringen varsler tiltak angående coronaviruset

