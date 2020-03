Sørlandsbanen gjenåpnet etter strømproblemer

I 14.30-tiden opplyste Bane Nor på Twitter at de hadde rettet feilen. Dermed kan togene igjen kjøre mellom Drammen og Mjøndalen, men de reisende må regne med forsinkelser.

Feilen oppsto i 12.30-tiden. Bane Nor opplyste da på Twitter at de jobbet med å rette feilen, men at de ikke visste når strekningen kunne åpne igjen.

Stengingen berørte Go-Aheads regiontog mellom Oslo og Stavanger og lokaltog L12 mellom Kongsberg og Eidsvoll.