NTNU sender hjem studenter fra to studiesteder

– Vi har valgt å avlyse undervisningen på Tunga og Øya ut dagen i dag, sier stedfortredende kommunikasjonssjef Jan Erik Kaarø ved NTNU til Adresseavisen.

Øya huser blant annet NTNUs medisinstudenter.

Kommunikasjonssjef Siv Anniken Røv sier til avisen at det ikke er bekreftet smitte ved NTNU, men at det er et sikkerhetstiltak for å hindre spredning.

– Studentene blir bedt om å holde seg hjemme inntil ny beskjed kommer, sier hun.

Tirsdag formiddag skriver NTNU på Twitter at de avlyser store arrangementer, og utsetter vårens doktorpromosjon.