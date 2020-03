Aktor ber om 15 års fengsel for Vinstra-drap

Mannen i 30-årene er tiltalt for å ha drept Budsberg i sin egen leilighet, gjennom å ha påført ham betydelig vold med en stump gjenstand og kvalt ham med et brannslukkingsapparat, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

I sin prosedyre i Nord-Gudbrandsdal tingrett mandag kom aktor, statsadvokat Iris Øsp Lydsdottir Storås, med en påstand om 15 års fengsel.

Rettspraksis i Norge de senere år viser ifølge avisa at normalstraffen for drap har vært satt til 12 år, men aktor mener det er grunnlag for å kreve en skjerpet straff i denne saken.