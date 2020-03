Flere koronasmittede?

Folkehelseinstituttet fortsetter med sine daglige oppdateringer om blant annet hvor mange som er smittet av koronaviruset i Norge.

Mandag har Helsedirektoratet også invitert norsk intensivpersonell til et møte om covid-19-epidemien. Nesten 170 personer er smittet av viruset i Norge.

Erdogan til EU for å diskutere migrantkrisen

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan besøker Brussel for å diskutere den kaotiske flyktningsituasjonen som har oppstått på grensa mot Hellas.

Erdogan har bedt Hellas om å åpne grensen for de flere tusen flyktningene og migrantene som i over en uke har stått fast på grensen mellom Tyrkia og Hellas.

Rettssak etter MH17-nedskyting i Ukraina

Rettssaken starter i Nederland mot fire menn som er tiltalt i forbindelse nedskytingen av passasjerflyet MH17 i 2014. Alle de 298 om bord døde.

Ingen av de tiltalte ventes å møte, men mange etterlatte vil være til stede på første dag av det som kan bli en årelang rettssak.

EU-domstolen med kjennelse om Polen

Domstolen i Luxembourg behandler EU-kommisjonens forespørsel om å suspendere den polske høyesterettens disiplinærkammer.

I februar besluttet Domstoladministrasjonen i Norge å trekke seg fra et felles EØS-program for domstoler med Polen. Begrunnelsen er den politiske kontrollen over domstolene i landet.