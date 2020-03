Hotell i Kristiansand har permittert ansatte på grunn av coronautbruddet

Hotelldirektør Hege Julianne Nevestad ved Caledonien i Kristiansand er bekymret for framtiden etter at de allerede nå merker konsekvensene av virusutbruddet. Hotellet merker at antall reisende til byen er begynt å falle, noe som gir konsekvenser. Mange ringer og har spørsmål om avbestillinger, skriver Fædrelandsvennen.

Hotelldirektøren har allerede måttet permittere ti av de ansatte ved hotellet.

– Ti personer er permittert som følge av coronaviruset. Det er veldig kjedelig. Heldigvis er det fine folk som har forståelse for situasjonen, sier Nevestad som frykter konsekvensene dersom ikke utbruddet er over før sommeren.

Leder Astrid Bergmål i Virke Reiseliv sier reiselivsbransjen er spesielt utsatt dersom virusutbruddet skulle trekke i langdrag.

– Det er en næring med små marginer og veldig kort sesong. Om dette treffer oss når toppen er på sommeren, kan det bli ille for mange virksomheter, sier Bergmål.

Lørdag varslet også Petter Stordalens hotellkjede Nordic Choice Hotels om fare for permitteringer etter at hotellkjeden rammes hardt av coronafrykten. Selskapet har en reduksjon på 50 prosent i tallet på bestillinger.