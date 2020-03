Flyreisende fra Nord-Italia passerte uten virussjekk på Torp

Bergamo-flyplassen i Lombardia ligger i et av områdene som italienske myndigheter har stengt av for å forhindre spredning av koronasmitte. Ryanair opererer fremdeles en rute mellom destinasjonen og Sandefjord lufthavn Torp flyplass. Da passasjerene med flyet landet i Norge søndag, var det ingen smitteverntiltak som møtte de reisende, skriver VG.

Ifølge markedssjef Tine Kleive-Mathisen på flyplassen var det ingen mistanke om at noen av passasjerene om bord i flyet var smittet av koronaviruset. Hun viser til at flyplassen i Bergamo fremdeles er åpen for trafikk, at Ryanair har valgt å opprettholde flygningene på ruten og at flyplassen følger rådene fra Folkehelseinstituttet (FHI).

– Vi følger nasjonale myndigheters anbefalinger og har tett dialog med kommuneoverlegen og følger rådene fra FHI, sier Kleive-Mathisen.

Litt tidligere landet et fly fra franske Lyon på Gardermoen. Kommunelegen i Ullensaker hadde beordret flyet til beredskapsområdet for koronasmitte ettersom det var opplysninger om at noen om bord i flyet hadde vært i Nord-Italia.

– Vi hadde ingen mistanke om at det var syke om bord, men det var viktig å kartlegge dette, sier kommunelege Lars Meyer-Myklestad.