Hovedparolen i Oslo var – i likhet med i fjor – rettet mot abortnemndene: «Abort er kvinners valg – fjern nemndene».

I fjor ble det ifølge arrangørene satt ny rekord med 18.000 oppmøtte på Youngstorget. 8. mars-komiteen ventet ikke like mange i år, men pressetalskvinne Hanne Størset sa på forhånd til NTB at temaet abort engasjerer sterkt.

– Mange er fortsatt opprørt over regjeringens kjøpslåing med KrF, som førte til en innstramming i abortloven. Det var den første endringen i loven siden den ble innført. Nå er vi kampklare for å endre loven i kvinners favør, skriver arrangørene i en pressemelding.

8. Mars-markering på Youngstorget i Oslo søndag. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Markeringen av kvinnedagen ble gjennomført som planlagt. På forhånd hadde Oslo kommune vurdert at det ikke var grunn til å avlyse på grunn av coronaviruset. Et arrangement på Verket Scene i Moss ble imidlertid avlyst etter en vurdering av mulig smittefare.

I Bergen stenges Bryggen for trafikk under arrangementet der. I Stavanger var barna i Morialeiren tema for en av parolene, skriver Stavanger Aftenblad.

