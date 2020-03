Discovery og Telia enige - GET-kunder får tilbake TVNorge

Forhandlingene mellom de to aktørene ble brutt 3. mars, og samme dag forsvant en rekke kanaler for over én million TV-seere. Seks dager senere kom partene til enighet.

Discoverys kanaler vil være tilbake i Gets TV-pakker i løpet av dagen, opplyser Telia i en pressemelding søndag.

– Vi har funnet en god løsning som gagner våre kunder og en fremtidsrettet forretningsmodell som vi mener vil være bærekraftig i lang tid fremover, sier Stein-Erik Vellan, administrerende direktør for Telia Norge.

Etter hvert vil også Get kunne tilby Discoverys strømmetjeneste Dplay til sine kunder.

– Dette er en god avtale for alle parter, sier Tine Austvoll Jensen, administrerende direktør i Discovery.

Hva avtalen innebærer, er ikke kjent.

– Vi beklager samtidig overfor seerne, som ble møtt med svarte skjermer gjennom uken, legger hun til.

