Overlege bekymret for personer i coronaisolasjon

Han sier til Aftenposten at pasienter som oppfordres til ikke å oppsøke legekontoret eller legevakten på grunn av smittefare, kan utvikle alvorlig sykdom uten å forstå dette selv. Eller at helsepersonell som de er i kontakt med ikke forstår alvoret.

– Noen pasienter vil kanskje ikke klare å redegjøre godt for seg per telefon eller ha selvinnsikt til å forstå at de må be om tilsyn hjemme, sier overlegen ved intensivavdelingen ved Rikshospitalet.

Seksjonsleder Hanne-Merete Eriksen-Volle ved seksjon for resistens- og infeksjonsforebygging ved Folkehelseinstituttet deler ikke bekymringen og forsikrer om at de smittede blir fulgt godt opp.

Les også: