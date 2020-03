Corona: Vinstra videregående skole stenger i to uker

Årsaken er at mange elever og en del lærere er i karantene fordi de kan ha hatt kontakt med smittede personer. Skolen vil nå jobbe med å få opp et alternativt og nettbasert undervisningsopplegg.

I tillegg bes folk om å unngå sosiale treff som bursdager, treninger eller konserter de neste to ukene.

En del fritidsaktiviteter i regi av kommunen blir også avlyst de neste 14 dagene, blant annet kino, ungdomsklubb og andre arrangement som samler mye folk.

Fire personer i Nord-Fron har fått påvist smitte, og over 100 personer er satt i karantene, opplyser kommunen på sine nettsider.

– Vi må hele tiden gjøre det vi mener er nødvendig for å hindre ytterligere smitte. De aller fleste vil kunne takle smitte, men vi gjør dette for å unngå at flere enn nødvendig blir smittet, spesielt eldre og syke folk, sier kommuneoverlege Anders Brabrand.

Han understreker at folk ikke må være engstelige, men at kommunen vil være føre var.

– Derfor håper vi at folk følger disse rådene og unngår miljø med flere personer samlet, sier han.

