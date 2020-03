Ap vil øke støtten til reproduktiv helse

– Norge har ledet an i det internasjonale solidaritetsarbeidet for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) for kvinner. Når regjeringen år for år har kuttet i støtten til formålet, så gir Norge fra seg lederrollen, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til Vårt Land.

Partiet varslet at de vil legge 364 ekstra millioner på bordet i sitt budsjett for 2021. Det er mer enn en dobling fra partiets alternative budsjett for 2020.

SRHR bidrar blant annet til trygge aborter, prevensjon og familieplanlegging i utviklingsland.

Solberg-regjeringen har kuttet 254 millioner i bistand til SRHR for i år. Mens de rødgrønne ga to milliarder til formålet i sitt siste budsjett, bruker regjeringen 1,3 milliarder i år.

– Jeg kan love deg at hvis vi får flertall i 2021, så skal vi tilbake til 2013-nivå. Men det er ikke realistisk å gjøre det på ett år, sier Støre til avisen.

Norge har forpliktet seg til å gi 10,4 milliarder til SRHR mellom 2020 og 2025. Til Dagbladet har utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) forklart at løftet skal oppfylles, men at støtten kan variere fra år til år.